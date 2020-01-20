Россия увеличит число «станций-охотников» за гиперзвуковыми целями в Арктике

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Клипарт. pixabay. Екатеринбург, снег, холод, лед, пейзаж, океан, арктика, горы
Теперь в Арктике будет не пять «станций-охотников», а десятьФото: pixabay.com

Россия увеличит число способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н». Теперь в Арктике будет не пять «станций-охотников» за гиперзвуковыми целями, а десять.

«Генштаб Вооруженных сил РФ принял решение развернуть на севере России кроме пяти уже заказанных еще пять РЛС „Резонанс-Н“», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его данным, после развертывания всех десяти станций «охотники» за гиперзвуковыми аппаратами полностью прикроют северо-восточное ракетоопасное направление.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия опережает другие государства по уровню развития современных систем оружия — по его словам, ни у одной страны, кроме РФ, на сегодняшний день нет гиперзвукового оружия, передает «Национальная служба новостей».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
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