Россия увеличит число «станций-охотников» за гиперзвуковыми целями в Арктике

Россия увеличит число способных обнаруживать гиперзвуковые цели радиолокационных станций (РЛС) «Резонанс-Н». Теперь в Арктике будет не пять «станций-охотников» за гиперзвуковыми целями, а десять.
«Генштаб Вооруженных сил РФ принял решение развернуть на севере России кроме пяти уже заказанных еще пять РЛС „Резонанс-Н“», — пишет ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе. По его данным, после развертывания всех десяти станций «охотники» за гиперзвуковыми аппаратами полностью прикроют северо-восточное ракетоопасное направление.
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что Россия опережает другие государства по уровню развития современных систем оружия — по его словам, ни у одной страны, кроме РФ, на сегодняшний день нет гиперзвукового оружия, передает «Национальная служба новостей».