В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

У всех пациентов был подтвержден COVID-19 Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В одной из больниц Москвы скончалась пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Пациентке было 84 года, она была больна пневмонией и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. «Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — передает «Интерфакс».

Кроме того, скончался житель Санкт-Петербурга с подтвержденным COVID-19. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Беглова сообщил telegram-канал Life Shot.

Кроме того, летальные исходы были зарегистрированы в Псковской и Владимирской областях.

Всего на настоящий момент в России зарегистрировано 12 смертей людей с коронавирусом. За последние сутки в стране было зафиксировано 302 новых случая заражения COVID-19 в 35 регионах.