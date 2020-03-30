В России за сутки скончались четыре пациента с коронавирусом

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Разное. Курган, капельница, лечение, больная
У всех пациентов был подтвержден COVID-19Фото: Игорь_Меркулов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В одной из больниц Москвы скончалась пожилая женщина с подтвержденным коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с распространением инфекции.

Пациентке было 84 года, она была больна пневмонией и была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких. «Также женщина страдала от сахарного диабета, бронхиальной астмы и сердечно-сосудистых заболеваний», — передает «Интерфакс».

Кроме того, скончался житель Санкт-Петербурга с подтвержденным COVID-19. Об этом со ссылкой на губернатора Александра Беглова сообщил telegram-канал Life Shot.

Кроме того, летальные исходы были зарегистрированы в Псковской и Владимирской областях.

Всего на настоящий момент в России зарегистрировано 12 смертей людей с коронавирусом. За последние сутки в стране было зафиксировано 302 новых случая заражения COVID-19 в 35 регионах.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Расскажите о новости друзьям
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