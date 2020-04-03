Роскачество посоветовало отказаться от наличных на время пандемии коронавируса

Вирусы могут жить на купюрах до нескольких дней Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Экономический кризис 2020

Роскачество рекомендует жителям России отказаться от использования наличных на время пандемии коронавируса, так как инфекция может сохраняться на купюрах. В ведомстве также рекомендуют дезинфицировать банковские карты.

Специалисты ведомства отмечают, что COVID-19 может выживать на поверхностях от нескольких часов до нескольких дней. Более того, неизвестно, сколько человек прикасалось к купюрам и все ли они были здоровы. «Вирус может передаваться через бумажные купюры и оставаться там долго», — приводит ТАСС выдержку из сообщения Роскачества.

Поэтому при оплате лучше использовать карту, либо гаджеты. При этом сотрудники Роскачества рекомендуют протирать банковскую карту дезинфицирующими средствами. Отмечается, что раствор не должен быть агрессивным, чтобы не повредить карту или графическую информацию на ней.

Также перед оплатой товаров или услуг, специалисты ведомства рекомендуют проверять итоговую сумму на кассе или терминале, так как кассир или курьер может ошибиться. Кроме того, россиянам в очередной раз напоминают об опасности передачи данных банковских карт третьем лицам. Роскачество предупреждает, что при поступлении звонка якобы от сотрудника банка следует быть бдительными: скорее всего, это мошенники.

Гражданам, которые по каким-то причинам не могут перейти на безналичный расчет, либо не готовы это сделать, Роскачество рекомендует не трогать лицо руками, если до этого был контакт с купюрами. После использования наличных нужно сразу помыть руки с мылом. Кроме воды с мылом можно использовать водно-спиртовой раствор, желательно, с концентрацией спирта выше 60%, отмечают в ведомстве.

Ранее сообщалось, что пандемия COVID-19 может ускорить всемирный процесс отказа от наличных денег. И хотя о полном переходе на безналичные расчеты речи пока не идет, по всему миру применяют различные меры сокращения использования физических денег, передает телеканал 360.