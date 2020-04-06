Директор НИИ Склифосовского предупредил о пике заболевания коронавирусом в Москве

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Проверка и забор анализов на коронавирус прилетевших пассажиров в челябинском аэропорту Игорь Курчатов. Челябинск, пробирка, защитный костюм, эпидемия, медики, врачи, карантин, медицинская маска, тест, коронавирус, санитарный кордон, вирусолог, бактериолог
Пик заболеваемости коронавирусом в Москве еще впередиФото: Вадим Ахметов © URA.RU
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Коронавирус COVID-19

В Москве пик пандемии коронавируса еще не наступил. Об этом сообщил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.

«Ограничительные меры продлили до конца апреля. Видимо, пик еще не наступил», — цитирует Петрикова РИА «Новости».

Ранее заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Анастасия Ракова заявила, что распространение COVID-2019 в Москве пошло по новому сценарию. Сейчас жители заражаются внутри города — большая часть новых больных не покидала страну, сообщает «Утро.ру».

25 марта президент России Владимир Путин в своем первом обращении к населению объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с распространением коронавируса. 2 апреля он продлил нерабочие дни до конца месяца.

За последние сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 954 человека. Теперь общее количество инфицированных — 6343.

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-
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