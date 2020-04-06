Директор НИИ Склифосовского предупредил о пике заболевания коронавирусом в Москве

В Москве пик пандемии коронавируса еще не наступил. Об этом сообщил директор НИИ скорой и неотложной помощи имени Склифосовского Сергей Петриков.
«Ограничительные меры продлили до конца апреля. Видимо, пик еще не наступил», — цитирует Петрикова РИА «Новости».
Ранее заместитель мэра Москвы Сергея Собянина Анастасия Ракова заявила, что распространение COVID-2019 в Москве пошло по новому сценарию. Сейчас жители заражаются внутри города — большая часть новых больных не покидала страну, сообщает «Утро.ру».
25 марта президент России Владимир Путин в своем первом обращении к населению объявил неделю с 30 марта по 3 апреля нерабочей в связи с распространением коронавируса. 2 апреля он продлил нерабочие дни до конца месяца.
За последние сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 954 человека. Теперь общее количество инфицированных — 6343.
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