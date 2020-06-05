Губернатор потребует обеспечить рекордную явку на голосовании за поправки в Конституцию Фото: Александр Мамаев © URA.RU

новость из сюжета Общероссийское голосование по изменению Конституции

Свердловский губернатор потребует от глав муниципальных образований мобилизовать служащих и сотрудников крупных ФПГ принять участие в голосовании по внесении изменений в Конституцию, сообщил источник URA.RU. Заявление будет сделано сегодня на совещании, ради которого заседание штаба по коронавирусу сократят до 30 минут. Обычно оно длится больше часа.

«Министрам будут даны технологические вводные — за это отвечает [председатель регионального избиркома] Владимир Русинов и идеологические концепции, подготовленные [вице-губернатором Сергеем] Бидонько и [уполномоченным Татьяной] Мерзляковой. Явка должна быть выше 60%, а учитывая что в Екатеринбурге она традиционно низкая, остальная область должна дать, где можно, больше 70%», — подчеркивает инсайдер в региональном избиркоме.

Отметим, что на мобилизацию жителей у властей остается менее трех недель: досрочное голосование по внесению поправок в Конституцию стартует 25 июня, само голосование состоится 1 июля.