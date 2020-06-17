Россиянам рассказали, в каких случаях банк может забрать вклад

Оперативные новости России и Урала — в telegram-канале « URA.RU » и с доставкой в вашу почту — обзор самых важных сообщений.

Ранее аналитики заявили, что в 2020 году наблюдаются стремительный отток средств со счетов россиян — во многом это связано с опасениями потерять деньги в кризис и расходами на продукты в период самоизоляции.

Еще одной причиной расторжения договора может стать закон о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После расторжения договора банк направляет клиенту уведомление о необходимости забрать остаток денег. Если в течение двух месяцев вкладчик не забирает их, деньги переводятся банком на специальный счет в Банке России.

«Учитывая, что к договорам банковского вклада применяются правила о договоре банковского счета, банк может расторгнуть договор с клиентом в одностороннем или судебном порядке, например, при отсутствии операций по этому счету в течение года», — цитирует Мякишеву «агентство Прайм».

Кроме того, как рассказала эксперт, банк может забрать вклад, если на счете осталась небольшая сумма денег, и издержки на ее получение больше этого остатка.

Если клиент забыл про свой вклад, либо он умер, а его наследники не знают о хранении денежных средств, банк может распорядиться сбережением. Об этом журналистам рассказала адвокат юридической группы «Яковлев и партнеры» Елена Мякишева.

Существует несколько причин, по которым банк может забрать вклад Фото: Илья Московец © URA.RU

Пожалуйтесь на работодателя за нарушение трудовых прав во время карантина по коронавирусу

Пожаловаться

Анонимно