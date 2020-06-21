В США назвали бизнесмена Пригожина угрозой нацбезопасности страны

Американские политики считают российского предпринимателя угрозой национальной безопасности Фото: Ксения Сальникова © URA.RU

Американские демократы и республиканцы внесли в Сенат проект резолюции о противодействии российскому предпринимателю Евгению Пригожину. Политики США называют его угрозой национальной безопасности страны.

Несмотря на то, что в американских городах продолжаются протесты из-за убийства темнокожего Джорджа Флойда, демократы и республиканцы не занимаются решением внутренних проблем, а пытаются найти внешнего врага. «Член партии республиканцев Марко Рубио и демократ Крис Кунс внесли в Сенат проект резолюции, содержащей призыв к администрации президента и Конгрессу США разработать стратегию, с помощью которой страна сможет противостоять предпринимателю из Санкт-Петербурга Евгению Пригожину», — приводит перевод текста резолюции «Федеральное агентство новостей».

В резолюции говорится, что Пригожин является покровителем частной военной компании (ЧВК) Вагнера, которая, по словам из документа, участвовала в «незаконной аннексии Крыма» и «мятежах в восточноукраинских районах Донецка и Луганска». Также американские политики обвиняют ЧВК Вагнера в военных столкновениях с силами США в Сирии и поддержке «Ливийской национальной армии» Халифы Хафтара. Эту же организацию подозревают в боевых действиях в Мадагаскаре, Судане, Зимбабве и Центральноафриканской Республике. Отмечается, что ЧВК Вагнера использует правительство РФ.

Согласно документу, соратники Пригожина обсуждали планы создания «для боевой подготовки к саботажу» с целью разжигания расового насилия и проведения внутренних терактов в США в преддверии президентских выборов. Помимо этого их обвиняют в организации онлайн-операции, которая призвана спровоцировать социальные волнения в преддверии выборов президента США.

Из резолюции следует, что Палата представителей постановила, что она осуждает попытки правительства РФ и его доверенных лиц оказывать негативное влияние на внутреннюю политику других стран. Также они призывают своих европейских партнеров ужесточить санкции против Пригожина.

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