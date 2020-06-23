На Украине выяснили, смогут ли победить Россию в случае войны

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Червоненко уже много раз критиковал нынешних украинских политиков. Так, однажды он объявил, что считает идиотом премьер-министра Украины Алексея Гончарука.

Украинский экс-министр предложил другой, эффективный способ взаимодействия с Россией. Червоненко уверен, что страны способны прийти к консенсусу, который будет выгоден обеим сторонам. При этом Украина может нисколько не уступать своих интересов, говорит политик.

«Никогда мы ее не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», — приводит слова Червоненко Пятый канал .

Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко объяснил, что Украина не может победить Россию в случае войны. Политик уверен, что может доказать эту точку зрения математически.

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