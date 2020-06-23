На Украине выяснили, смогут ли победить Россию в случае войны

Бывший украинский министр транспорта и связи Евгений Червоненко объяснил, что Украина не может победить Россию в случае войны. Политик уверен, что может доказать эту точку зрения математически.
«Никогда мы ее не победим. Я просто математически могу доказать — формулами, просто по математике», — приводит слова Червоненко Пятый канал.
Украинский экс-министр предложил другой, эффективный способ взаимодействия с Россией. Червоненко уверен, что страны способны прийти к консенсусу, который будет выгоден обеим сторонам. При этом Украина может нисколько не уступать своих интересов, говорит политик.
Червоненко уже много раз критиковал нынешних украинских политиков. Так, однажды он объявил, что считает идиотом премьер-министра Украины Алексея Гончарука.
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