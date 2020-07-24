Россиянам рассказали, как купить дешевые билеты в Турцию

Самые дешевые билеты в Стамбул стоят 7 632 рубля, в Анталию — 10 189 рублей. Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Самые дешевые авиабилеты из Москвы в Турцию можно купить во второй половине августа. Об этом сообщили URA.RU представители сервиса путешествий «Туту.ру».

«Самые выгодные даты, чтобы улететь в Стамбул в августе из Москвы: 22, 23, 26, 27, 29», — сообщают аналитики сервиса. Отмечается, что в Анталию также стоит лететь во второй половине месяца. По словам представителей «Туту.ру», самые дешевые билеты в Стамбул на эти даты стоят 7 632 рубля у авиакомпании «Победа». 9 и 21 августа цена на билеты составит около 10 000 рублей.

Согласно данным «Туту.ру», билеты в Стамбул уже продают Pegasus Airlines, Turkish Airlines, «Аэрофлот», «Победа», «Ютэйр». Цены на перелет в Анталию во второй половине месяца начинаются от 10 189 рублей в одну сторону. Туда готовы лететь авиакомпании Turkish Airlines, S7 Airlines и «Победа».

Авиакомпания Turkish Airlines объявила о готовности возобновить рейсы в Россию 1 августа. Помимо российского направления турецкая компания с августа намерена возобновить перелеты в Индию, Ирак, ОАЭ, Саудовскую Аравию и ЮАР, передает « Царьград ».

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновится международное авиасообщение с Британией, Турцией и Танзанией. Границы откроются для рейсов из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Спрос на авиабилеты вырос в 70 раз. Сильнее всего — на путешествия в Танзанию.