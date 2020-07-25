Туроператоры назвали бюджетные направления для отдыха в РФ

В АТОР посоветовали отправиться на Байкал, Камчатку или в Хакасию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Помимо курортов Краснодарского края и Крыма в России есть множество бюджетных мест для отдыха, которые недооценены туристами. Об этом заявила глава Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе.

«Россияне обходят вниманием места для экскурсионного туризма, о котором меньше пишут и говорят», — сказала Ломидзе в интервью «Российской газете».

Среди таких мест она отметила недорогие туры на Байкал и нетронутую массовым туризмом Хакасию. Глава АТОР посоветовала съездить в Самарскую область на Волгу или в Мурманскую область на побережье Ледовитого океана. Также Ломидзе отметила уникальные этно-туры на Ямал к северным оленям или на Камчатку. «Но можно и не забираться так далеко — например, в Московской, Смоленской или Тверской области масса интересных маршрутов для туристов любых возрастов», — добавила она.

Ранее сообщалось, что в России с 1 августа возобновятся перелеты в другие страны. Откроются международные рейсы из аэропортов Москвы, Московской области, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону. Аэропорты, компании и иностранные авиавласти уже получили от Росавиации официальное уведомление о возобновлении авиасообщения, сообщает Nation News. Как уточнила вице-премьер Татьяна Голикова, будут доступны перелеты в Великобританию, Турцию и Танзанию. Спрос на авиабилеты вырос в 70 раз. Сильнее всего — на путешествия в Танзанию.