В России число поддельных полисов е-ОСАГО превысило 1,5 млн

В России зафиксирован всплеск продаж поддельных электронных полисов ОСАГО Фото: Илья Московец © URA.RU

С началом карантина в России резко вырос спрос на электронные полисы ОСАГО, что спровоцировало всплеск продаж поддельных документов. Страховые компании говорят, что сфальсифицировано больше 10% полисов, то есть не менее 1,5 млн.

«В первые две недели апреля, когда введенные из-за пандемии ограничения были самыми жесткими, количество продаваемых в день полисов е-ОСАГО увеличилось на 26% — до 53,5 тысяч штук. По самым скромным оценкам, примерно 3% таких страховок поддельные», — пишет газета «Известия» со ссылкой на Российский союз автостраховщиков и члена рабочей группы ОНФ «Защита прав автомобилистов» Игоря Моржаретто.

В Страховом доме ВСК, «Ингосстрахе» и «Росгосстрахе» журналистам сказали, что в месяц выявляется от нескольких сотен до тысяч полисов ОСАГО с признаками недостоверных сведений. В компании «Югория» считают, доля фальсифицированных полисов е-ОСАГО превышает 10%. Таким образом, отмечает издание, если ориентироваться даже на докарантинные показатели продаж (40 тысяч полисов в день), ежегодно в стране реализуется до 1,5 млн поддельных документов.