04 августа 2020

В Верхней Салде нашли нового мэра

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Клипарт. Свердловская область, администрация городского округа верхняя салда, табличка
Власть в титановой столице России в ближайшее время может поменяться Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководство корпорации «ВСМПО-АВИСМА» (один из ведущих производителей титана в мире) подобрало кандидата на пост главы Верхней Салды. Об этом URA.RU сообщил источник на предприятии и подтвердил источник в органах городской власти.

В качестве преемника действующего мэра Михаила Савченко обсуждается начальник плавильно-литейного цеха № 31 Константин Носков. Он уже имеет опыт политической деятельности: победив на довыборах в местную думу, в течение года работал депутатом в шестом созыве представительного органа.

Как писало URA.RU, руководство Свердловской области по согласованию с корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» приняло решение отправить мэра Верхней Салды в отставку. Претензии к Михаилу Савченко предъявила прокуратура, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Шелков, по данным собеседников агентства, также высказал негативную оценку деятельности чиновника.

В июне Савченко написал заявление об уходе по собственному желанию, однако отставку не приняла гордума, последовательно сорвав кворум на двух заседаниях. За мэра вступился вице-губернатор Сергей Бидонько, после чего градоначальник отозвал заявление.

Обновлено в 16:41: По информации другого источника в муниципалитете, кандидатуру Носкова согласовал еще предыдущий гендиректор компании Максим Кузюк, который покинул предприятие. Вместо него 2 июля назначен Сергей Степанов. В связи с этим, отмечает собеседник, Константин Носков вряд ли займет место Савченко.

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Политика Общество

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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