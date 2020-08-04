В Верхней Салде нашли нового мэра

Руководство корпорации «ВСМПО-АВИСМА» (один из ведущих производителей титана в мире) подобрало кандидата на пост главы Верхней Салды. Об этом URA.RU сообщил источник на предприятии и подтвердил источник в органах городской власти.
В качестве преемника действующего мэра Михаила Савченко обсуждается начальник плавильно-литейного цеха № 31 Константин Носков. Он уже имеет опыт политической деятельности: победив на довыборах в местную думу, в течение года работал депутатом в шестом созыве представительного органа.
Как писало URA.RU, руководство Свердловской области по согласованию с корпорацией «ВСМПО-АВИСМА» приняло решение отправить мэра Верхней Салды в отставку. Претензии к Михаилу Савченко предъявила прокуратура, заместитель председателя совета директоров «ВСМПО-АВИСМА» Михаил Шелков, по данным собеседников агентства, также высказал негативную оценку деятельности чиновника.
В июне Савченко написал заявление об уходе по собственному желанию, однако отставку не приняла гордума, последовательно сорвав кворум на двух заседаниях. За мэра вступился вице-губернатор Сергей Бидонько, после чего градоначальник отозвал заявление.
Обновлено в 16:41: По информации другого источника в муниципалитете, кандидатуру Носкова согласовал еще предыдущий гендиректор компании Максим Кузюк, который покинул предприятие. Вместо него 2 июля назначен Сергей Степанов. В связи с этим, отмечает собеседник, Константин Носков вряд ли займет место Савченко.
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