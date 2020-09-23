Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации

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Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак на форуме партии
Андрей Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак стал первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщили в партии.

Кандидатуру Андрея Турчака предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Совет палаты обсудил этот вопрос и поддержал это решение», — приводится на сайте «Единой России» заявление Матвиенко. При этом она отметила, что Турчак уже давно работает в Совете Федерации.

Ранее Совет Федерации проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты. Такое предложение внесла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Как сообщал источник РИА «Новости», после отставки Николая Федорова, посты первого вице-спикеров займут зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

О возможном уходе господина Федорова из Совета федерации стало известно в июле. Тогда ожидалось, что представляющий Чувашию Николай Федоров покинет верхнюю палату парламента в сентябре вместе с сенатором от Татарстана Олегом Морозовым.

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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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