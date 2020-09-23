Андрей Турчак избран первым вице-спикером Совета Федерации Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак стал первым вице-спикером Совета Федерации. Об этом сообщили в партии.

Кандидатуру Андрея Турчака предложила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. «Совет палаты обсудил этот вопрос и поддержал это решение», — приводится на сайте «Единой России» заявление Матвиенко. При этом она отметила, что Турчак уже давно работает в Совете Федерации.

Ранее Совет Федерации проголосовал за введение второго поста первого вице-спикера палаты. Такое предложение внесла спикер Совфеда Валентина Матвиенко. Как сообщал источник РИА «Новости», после отставки Николая Федорова, посты первого вице-спикеров займут зампредседателя Совфеда Андрей Турчак и новый сенатор от Ростовской области Андрей Яцкин.

О возможном уходе господина Федорова из Совета федерации стало известно в июле. Тогда ожидалось, что представляющий Чувашию Николай Федоров покинет верхнюю палату парламента в сентябре вместе с сенатором от Татарстана Олегом Морозовым.