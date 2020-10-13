Из-за коронавируса количество выездных проверок банков от Центробанка резко сократилось. Это грозит закрытием большого количества банков и проблемами, которые придется решать государству, считают СМИ.
«До коронакризиса регулятор сообщал более чем о десяти проверках в месяц, сейчас речь идет о единицах, и вряд ли ситуация изменится. В 2018 году отозвано (у банков) 60 лицензий, в 2019 году — 28, с начала 2020 года — только 10», — объясняет ситуацию «
У банков же в период кризиса накопилось множество проблем, которые нельзя решить без выездных проверок, уверен главный экономист ПФ «Капитал» Евгений Надоршин. Число этих проблем продолжает расти, что может привести к необходимости вмешательства государства, отметил эксперт. В качестве помощи, например, может использоваться докапитализация, как в 2009 году.
Эксперты ждали отзыва лицензий у 25-30 банков в этом году, заявляет старший управляющий директор НКР Александр Проклов. Однако, хотя отозваны были всего 10 лицензий, работу прекратили уже 27 банков. Такая ситуация сложилась, поскольку многие заявили о добровольной ликвидации или слиянии с другими кредитными организациями. Ожидается, что Центробанк закроет еще больше организаций.
В то же время регулятор заявил о росте международных резервов в России, пишет RT. Также ЦБ анонсировал создание новой формы национальной валюты, сообщает «Национальная служба новостей».
Подписывайтесь на URA.RU в