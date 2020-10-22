Учащиеся техникумов будут учиться из дома Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

В Свердловской области на две недели переведены на дистанционное обучение студенты техникумов и колледжей. Эту информацию URA.RU подтвердили в региональном штабе по борьбе с коронавирусом. Ранее об этом решении сообщали источники URA.RU.

«Противоэпидемической комиссией выработано решение о переводе техникумов и колледжей Свердловской области на обучение с применением дистанционных технологий на две недели, синхронно со школьными каникулами. Решение позволит, как говорят эпидемиологи, разорвать цепь социальных контактов как учащихся, так и педагогов, что позволит сохранить контроль над заболеваемостью ОРВИ, пневмониями и новой коронавирусной инфекцией в этих социальных и возрастных группах. Поручение было дано заместителем губернатора Свердловской области, соответствующие письма направлены в подведомственные региональным министерству образования, министерству культуры и министерству спорта учреждения среднего профессионального образования», — сообщили в штабе.

Ранее URA.RU сообщало, что из-за роста числа заболевших в средние специальные заведения региона поступило указание перевести всех учащихся на дистанционное обучение. Также было рекомендовано с 26 октября ограничить проведение массовых спортивных мероприятий. Осенние каникулы у школьников Свердловской области начнутся с 26 октября и продлятся до 2 ноября. У части школ каникулы пройдут неделей позже.