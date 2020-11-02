Между Челябинском и Екатеринбургом сносят старейший фастфуд

Судьба киосков на трассе М5 находится под вопросом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

На трассе между Челябинском и Екатеринбургом на 100 км будут ликвидированы павильоны горячего питания. Это самая известная точка общепита между двумя крупнейшими городами Урала. Ликвидация павильонов связана с расширением трассы до четырех полос.

«Уже сейчас подъездные пути перекопаны дорожными рабочими, подъехать к киоскам практически невозможно», — сообщил URA.RU один из водителей большегрузов. Он также отметил, что местный сервис оставляет желать лучшего, но все привыкли здесь останавливаться хотя бы для того, чтобы выпить кофе.

«Это самая старая точка питания на трассе, которая открылась еще со времен перестройки для пассажиров автобусов, когда разрешили коммерческие киоски. Постепенно киосков становилось все больше и появился целый комплекс, где часто останавливаются дальнобойщики. Работают здесь жители Тюбука и Каслей. Кроме того, эти киоски как сигнал, что вы проехали ровно половину дороги», — сказал URA.RU руководитель одной из фирм, который занимается грузоперевозками.

«Вся трасса от Челябинска до Екатеринбурга будет четырехполосной. И на этом участке дороги без сноса нестационарных объектов, к которым относятся торговые павильоны, не обойтись. По планам расширение трассы на этом участке запланировано на 2021 год», — пояснили URA.RU в пресс-службе управления федеральных дорог «Южный Урал».

Реконструкция трассы М5 с увеличением до четырех полос началась в 2020 году. Сейчас подрядчики открыли рабочее движение на первом участке трассы протяженностью 12.5 км.