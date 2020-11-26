Свердловские VIP изменили отношение к вакцине «Спутник V»

Свердловчане, побоявшиеся участвовать в эксперименте, сейчас готовятся к доставке новой партии вакцины Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Бизнесмены Екатеринбурга, боявшиеся ставить прививку от коронавируса «Спутник V» от НИИ имени Гамалеи пока ее эффективность не будет доказана, готовятся ко второй волне вакцинации. Об этом URA.RU на условиях анонимности рассказал городской предприниматель и подтвердил участник первой волны вакцинации на Среднем Урале. Интерес VIP к прививке связан с тем, что у свердловчан, которым ставили ее в октябре, начали вырабатываться антитела.

«Я побоялся ставить прививку — кто знает, какие побочные эффекты могли последовать. Так же поступили многие мои знакомые. Но те, кто участвовал в вакцинации, говорят, что чувствуют себя хорошо, у них появились антитела. Поэтому я, думаю, тоже попытаюсь поставить прививку, когда ее привезут. С кем ни общался — все собираются», — сказал бизнесмен.

Статусный горожанин, которому удалось договориться о прививке в октябре через знакомых, подтвердил его слова. «Знаю как минимум треть участников [вакцинации], у которых образовались антитела. Скорее всего, через некоторое время я буду ставить прививку повторно», — поделился инсайдер. По его словам, если верить исследованиям, при прививке антитела имеют накопительный эффект, в то время как после болезни они вырабатываются и со временем пропадают.

Ранее URA.RU писало, что из 42 участников начального этапа вакцинации в Свердловской области (в основном политики) у троих впоследствии был выявлен коронавирус. Замгубернатора Павел Креков объяснял это тем, что срок выработки антител начинается от трех недель и в среднем составляет 43 дня. Чиновник анонсировал, что до конца года в область должны доставить 3,7 тысячи доз вакцины от коронавируса. Она двухкомпонентная: ставятся две прививки с интервалом во времени.