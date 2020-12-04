Определен победитель свердловского соревнования меценатов

Дмитрий Пумпянский потратил больше всего денег на аукционе пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей

Обладателем самого дорогого лота благотворительного аукциона Екатерининской ассамблеи стал основатель группы компаний «Синара» Дмитрий Пумпянский. Он приобрел скульптуры «Стрелец» и «Боярский сын» из полудрагоценных и поделочных камней за 28 млн рублей. Бизнесмен потратил на аукционе больше всего денег.

Следующий по цене лот — вензель ассамблеи с двумя переплетающимися буквами Е и А — выкупил основатель компании «СИМА-ленд» Андрей Симановский. «Брошь с монограммой и короной отсылает к трем покровительницам столицы Урала — российским императрицам и святой Екатерине. Украшение выполнено из белого золота 585 пробы, украшено 144 бриллиантами 0,596 карат», — сказано в описании лота. Ювелирное изделие обошлось покупателю в 8 млн рублей. За 8 млн рублей Симановский приобрел и два свитшота с рисунками воспитанницы Верхнепышминской школы-интерната имени Мартиросяна Виолетты Тюльковой. На аукционе 2019 года Симановский выкупил самый дорогой лот — стол, изготовленный свердловским губернатором Евгением Куйвашевым. По итогам торгов этот предмет мебели был продан за 35 млн рублей.

Вензель Екатерининской ассамблеи от ювелирного дома CHAMOVSKIKH пресс-служба Свердловского областного Союза промышленников и предпринимателей

Еще один солидный по стоимости лот сегодняшнего аукциона — малахитовый стол в традициях XVIII века — купил за 4,8 млн рублей Дмитрий Пумпянский. Книгу «Народы Европы», изданную в конце конец XIX — начале XX вв, которую выставил на аукцион директором УГМК Андрей Козицын, Андрей Симановский приобрел за 1,6 млн рублей. В общей сложности Пумпянский потратил на аукционе 32,4 млн рублей, Симановский — 22,4 млн рублей.

VIP-ложу на матчи футбольного клуба «Урал» в сезоне 2020/2021 на «Екатеринбург-Арене» выкупил за 1,28 млн рублей глава группы компаний «ТРАНССИБУРАЛ» Сергей Мазуркевич. Он сможет привести до 15 гостей на 6 матчей. Позолоченный кинжал авторской ручной работы, выполненный из булатной стали с нанесением художественной гравюры, украшенный рубинами, ушел за 1,2 млн рублей генеральному директору группы «Синара» Михаилу Ходоровскому. Также с молотка проданы лыжи биатлониста Антона Шипулина и маринованные грибы от актрисы Алисы Фрейндлих.

На аукционе собрано около 65 млн рублей. Из них 16 млн рублей будут переданы на оборудование медицинского отделения Верхнепышминской школы-интерната имени С. А. Мартиросяна для детей с глубокими нарушениями зрения. Остальные деньги планируют отдать благотворительной организации «Благое дело» и отделению паллиативной помощи «Областной детской клинической больницы» для обеспечения лечебным питанием ее пациентов.