23 декабря 2020
22 декабря 2020

Экс-губернатор Пермского края нарушил новогоднюю традицию

© Служба новостей «URA.RU»
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ВИП. Екатеринбург. , чиркунов олег
Олег Чиркунов отметил, что не сможет провести праздники с родными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов не приедет на празднование Нового года в Пермь, где проживает его мать. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Первый раз за многие годы буду встречать Новый год не дома с мамой», — сообщил Чиркунов. Пользователи интернета оставили на его странице ободряющие комментарии, написав, что «все будет хорошо». Они также пожелали экс-губернатору хорошего Рождества и Нового года.

Чиркунов с 2014 года живет во Франции, где занимается виноделием, и развивает бизнес в Великобритании. Периодически он приезжает в Пермь, где осталась его мать. Он также считается бенефициаром группы компаний «ЭКС», владеющей пермской торговой сетью «Семья».

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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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