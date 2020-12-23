Экс-губернатор Пермского края нарушил новогоднюю традицию

Олег Чиркунов отметил, что не сможет провести праздники с родными Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Бывший губернатор Пермского края Олег Чиркунов не приедет на празднование Нового года в Пермь, где проживает его мать. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

«Первый раз за многие годы буду встречать Новый год не дома с мамой», — сообщил Чиркунов. Пользователи интернета оставили на его странице ободряющие комментарии, написав, что «все будет хорошо». Они также пожелали экс-губернатору хорошего Рождества и Нового года.

Чиркунов с 2014 года живет во Франции, где занимается виноделием, и развивает бизнес в Великобритании. Периодически он приезжает в Пермь, где осталась его мать. Он также считается бенефициаром группы компаний «ЭКС», владеющей пермской торговой сетью «Семья».