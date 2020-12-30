Уральский завод проиграл суд поставщику деталей для Ми-8

УЗГА производит несколько видов самолетов, среди которых беспилотные аппараты «Форпост» для Минобороны России Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Уральский завод гражданской авиации (УЗГА) должен будет выплатить после суда 138 млн рублей поставщику по иску о просроченной задолженности. Об этом сообщается в картотеке арбитражных дел.

«Арбитражный суд Свердловской области решил удовлетворить исковые требования частично: взыскать с АО „Уральский завод гражданской авиации“ в пользу АО „Авиационные редуктора и трансмиссии — Пермские моторы“ 138,4 млн рублей, в том числе: долг в размере 85 млн рублей, неустойку в размере 53 млн рублей, начисленную с 3 декабря 2018 года по 28 декабря 2020 года. В удовлетворении требований в остальной части отказать», — говорится в резолютивной части определения суда.

Получить оперативные комментарии в пресс-службах обоих структур на момент публикации не удалось. Представителям УЗГА был направлен запрос. На момент публикации ответ получен не был.

Изначально пермская компания требовала с УЗГА 162 млн рублей. По данным газеты «Коммерсант», претензии касались проблем с поставкой комплектующих для редукторов ВР-14, используемых в различных модификациях вертолетов Ми-8, а также Ми-17 и Ми-171. «Редуктор-ПМ» занимается изготовлением механизмов, а УЗГА обеспечивает сервисное обслуживание. Соглашение между предприятиями на 85 млн рублей заключено в 2018 году.

Уральский завод гражданской авиации является одним из крупнейших авиаремонтных предприятий России. Предприятие производит несколько видов самолетов (L-410, ДА-42), а также беспилотные аппараты «Форпост» и легкие вертолеты Bell. Кроме того, завод выполняет контракты Минобороны России по поставке «Форпостов» с 2017 года.