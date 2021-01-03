Bloomberg назвал стратегию Байдена в противостоянии с Трампом

Советники Джозефа Байдена считают, что Дональда Трампа необходимо игнорировать Фото: Официальный сайт Президента РФ

Избранный президент США Джозеф Байден старается максимально игнорировать действующего главу государства Дональда Трампа. Такую стратегию для представителя демократической партии придумали его советники.

Bloomberg сообщает, что Байден после вступления в должность столкнется с рядом проблем, а именно пандемия коронавируса, рост безработица и напряженность в отношениях с Китаем и Россией. «Осознавая хаос и отвлекающие факторы, которые доказал Дональд Трамп, избранный президент и его советники разработали стратегию, которая, по их мнению, является единственным способом нейтрализовать угрозу: игнорировать его», — пишет издание.

Советники Байдена уверены, что публичные нападки со стороны Трампа все меньше пользуются поддержкой среди американского населения. Более того, желание действующего президента оспорить результаты голосования гораздо больше вредит имиджу самого Трампа, уверены доверенные лица Байдена.

Ранее коллегия выборщиков в США утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Джозеф Байден станет президентом страны. Официальные результаты выборов объявят 6 января 2021 года. В то же время действующий президент Дональд Трамп призывает своих однопартийцев в сенате Конгресса оспорить результаты голосования, пишет агентство Nation News.