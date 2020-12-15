Путин поздравил Байдена с избранием на пост президента

Владимир Путин рассказал, что готов решать с Джо Байденом совместные проблемы Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Президент России Владимир Путин поздравил избранного президента США Джо Байдена в избранием на пост. Глава РФ отправил коллеге поздравительную телеграмму.

«Со своей стороны готов к взаимодействию и контактам с Вами», — цитирует РИА «Новости» Путина. Он пожелал Байдену успехов.

Путин подчеркнул, что у России и США есть разногласия. Но рассказал, что готов решать совместные проблемы. Он отметил, что власти стран должны опираться на взаимное уважение и сотрудничество.

Ранее сообщалось, что коллегия выборщиков в США утвердила итоги голосования в стране, согласно которым Джозеф Байден станет президентом страны. Официальные результаты выборов объявят 6 января 2021 года. Некоторые экономисты считают, что в США может ввести новые санкции против России, если Байден вступит в должность президента страны.