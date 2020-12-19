The Times раскрыла намерения Байдена по отношению к Путину

Британское издание предполагает, что Джо Байден не будет искать расположения Владимира Путина Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Одержавший победу на выборах в США Джо Байден после вступления в должность не будет пытаться достичь расположения президента России Владимира Путина. Об этом пишет издание The Times.

«Джо Байден ясно дал понять, что не собирается пытаться снискать расположение Путина», — пишет издание. Отмечается, что эта политика в корни отличается от той, что вели экс-лидеры США Джордж Буш или Барак Обама по отношению к российскому президенту.

В материале также сказано, что Байден уверен, что Россия вмешивалась в выборы президента в Америке в 2016 году. Также он убежден, что российская сторона приложила все усилия, чтобы повторить эти действия на последнем голосовании.

Ранее Путин поздравил президента Байдена с избранием на пост и отправил ему поздравительную телеграмму. Экономист Михаил Хазин увидел в поздравлении скрытый намек. Он считает, что российский лидер предложил коллеге продемонстрировать, что он соответствует той должности, на которую претендует, пишет « Царьград ».