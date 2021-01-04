Названа главная ошибка при вакцинации россиян от коронавируса Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

новость из сюжета Коронавирус COVID-19

Сегодня, 5 января, — 395-й день с момента обнаружения коронавируса в китайском городе Ухань и 311-й — с объявления пандемии Всемирной организацией здравоохранения.

По данным сервиса coronavirus-monitor, за прошедшие сутки число зараженных увеличилось на 575 453, достигнув отметки в 86 064 783. Выздороветь из них удалось 60 893 371 пациентам (+541 291 за сутки). Жертвами COVID-19 за весь период пандемии стали 1 859 800 человек (+ 9 337 за сутки).

Страной-лидером по количеству инфицированных остаются США, где соответствующий диагноз подтвердился у 21 341 982 человек. Следом идут Индия (10 357 569) и Бразилия (7 754 560). Россия в этом списке занимает четвертую, а среди стран Европы — первую строчку с показателем 3 260 138 заболевших.

Вакцина и лекарство

Доктор медицинских наук Антон Ершов назвал главную ошибку стратегии вакцинации в России. По его мнению, она проходит слишком выборочно и неравномерно. Наибольшая часть вакцин идет на прививание жителей Москвы, в то время как в регионы отправляют лишь несколько сотен доз. Это может привести к тому, что прививка будет неэффективной, а распространение COVID продолжится.

Украинская партия «Оппозиционная платформа — За жизнь» начала сбор подписей за регистрацию российской вакцины от коронавируса. В партии отметили, что жители страны не должны умирать из-за политических предрассудков нынешней власти. В Греции же, наоборот, раскритиковали «Спутник V». Ученые отметили, что вакцина еще не прошла все необходимые испытания, а значит, недостаточно проверена.

Коронавирус в России

За прошедшие сутки количество заболевших коронавирусом в России увеличилось на 23 351 человека. Сегодня они зафиксированы в 84 регионах страны. При этом Москва впервые уступила лидерство по приросту зараженных Санкт-Петербургу. В северной столице за сутки COVID диагностировали у 3 657 человек, в Москве — у 3 591 жителей. Жертвами вируса в РФ стали еще 482 пациента.

Человек может заболеть коронавирусом лишь один раз. После этого у него формируется устойчивый иммунитет. Таким мнением поделился с URA.RU профессор Александр Бутенко. Он отнес COVID-19 к категории острых вирусных заболеваний, для которых характерно создание надежного иммунитета. К этой же группе ученый отнес клещевой энцефалит и желтую лихорадку. В связи с этим ученые предлагают выдавать переболевшим ковид-паспорт. Он поможет отследить россиян, имеющих антитела к вирусу.

В российских школах с 2021 года начинают действовать новые правила и ограничения. В начале года в учреждениях появятся так называемые «утренние фильтры». Они будут измерять температуру школьников, распрыскивать антисептик и проверять наличие маски на ребенке. Однако ученые сомневаются в эффективности нового метода борьбы с COVID. Доктор биологических наук Алексей Аграновский уверен, что такие фильтры не остановят распространение инфекции.

Коронавирус в мире

Ученые нашли способ распознать коронавирус за 10 секунд. В этом поможет прибор Diagnovir, разработанный турецкими учеными. Он исследует слизистую оболочку ротовой полости, чтобы выявить COVID-19. Diagnovir показывает заражение пациента с помощью светового сигнала. Эффективность прибора составляет 99%.

В Великобритании вводят национальный карантин . Со вторника все школы Англии переходят на режим удаленной работы. Жителям региона разрешено выходить на улицу лишь на прогулку, к врачу, в магазин. Тем временем британскую версию вируса продолжают выявлять в других странах. Новый штамм впервые обнаружен на востоке Словакии и в Нью-Йорке.

Коронавирус попал в рейтинг главных мировых угроз 2021 года. Аналитики предупреждают: COVID будет угрожать не только жизням людей, но и политической стабильности и мировой экономике. Пандемия «оставит наследие в виде высокой долговой нагрузки, лишившихся работы людей и потери доверия».