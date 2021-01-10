В Свердловском правительстве ждут отставку министра

Сергей Зырянов может покинуть свой пост Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Руководитель министерства по управлению государственным имуществом Свердловской области (МУГИСО), заместитель губернатор Сергей Зырянов в ближайшее время может покинуть свой пост. Об этом URA.RU сообщили два источника, близкие к руководству региона.

«Сергей Михайлович давно просится на отдых, есть вероятность, что в ближайшее время его просьбу удовлетворят», — сообщил собеседник агентства. Он добавил, что Зырянов приближается к предельному возрасту для нахождения на госслужбе — в 2021 году ему исполнится 65 лет. «Пока это только слухи», — прокомментировал Сергей Зырянов информации о предстоящей отставке в разговоре с URA.RU.

Ранее URA.RU сообщало о перестановках в правительстве региона, произошедших в конце 2020 года. Так, бывший первый заместитель губернатора свердловской области Алексей Орлов приступил к исполнению обязанностей мэра Екатеринбурга с 22 декабря. Экс-мэр Александр Высокинский занял его должность в правительстве региона. Также в конце года был назначен новый исполняющий обязанности министра финансов Александр Старков. Он сменил на посту Галину Кулаченко.