18 января 2021
17 января 2021

Самое актуальное в ЯНАО на 19 января. На Ямал упадут части ракеты, закрыт ключевой зимник, в Пурпе проведут соцопрос

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
ЯНАО. Пуровский район. Тарко-Сале., пуровский район, администрация пуровского района
Администрация Пуровского района проведет опрос в  Пурпе Фото: Александр Константинов © URA.RU

Глава округа поручил открыть пункты массовой вакцинации — в регионе не хватает чиновников — на Ямал упадут части ракеты — важный зимник закрыт из-за непогоды. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

На Ямале появятся пункты массовой вакцинации

  • Губернатор Дмитрий Артюхов поручил организовать в округе пункты массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает правительство ЯНАО.

Власти ищут госслужащих на 14 должностей

Поселок Пурпе проверят из-за жалоб жителей

На ЯНАО упадут части ракеты

Закрыт ключевой зимник Ямала

Подписывайтесь на URA.RU в Google News и наш канал в Яндекс.Дзен. Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале «Ямал», подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...