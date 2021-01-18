Администрация Пуровского района проведет опрос в Пурпе Фото: Александр Константинов © URA.RU

Глава округа поручил открыть пункты массовой вакцинации — в регионе не хватает чиновников — на Ямал упадут части ракеты — важный зимник закрыт из-за непогоды. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 19 января — в обзоре URA.RU:

На Ямале появятся пункты массовой вакцинации

Губернатор Дмитрий Артюхов поручил организовать в округе пункты массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает правительство ЯНАО.

Власти ищут госслужащих на 14 должностей

Департамент экономики округа ищет специалистов среднего и руководящего звеньев сразу на 14 должностей. Объявление о проведении конкурса опубликовано на официальном сайте окружного правительства.

Поселок Пурпе проверят из-за жалоб жителей

Власти Пуровского района намерены заказать социологическое исследование, чтобы выяснить настроения жителей поселка Пурпе, откуда поступает большое число жалоб.

На ЯНАО упадут части ракеты

В Ямальском районе, между Яр-Сале и Порц-Яхой, 2 или 3 февраля должна будет упасть отделяющаяся часть ракеты, которую запустят с космодрома «Плесецк». Жителей просят воздержаться от поездок в этом направлении в эти даты.

Закрыт ключевой зимник Ямала

Полностью перекрыто движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп из-за сильного снегопада, метели и ухудшения видимости.