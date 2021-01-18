Администрация Пуровского района проведет опрос в Пурпе
Глава округа поручил открыть пункты массовой вакцинации — в регионе не хватает чиновников — на Ямал упадут части ракеты — важный зимник закрыт из-за непогоды. Все самые интересные и важные новости ЯНАО к утру 19 января — в обзоре URA.RU:
На Ямале появятся пункты массовой вакцинации
- Губернатор Дмитрий Артюхов поручил организовать в округе пункты массовой вакцинации от коронавируса. Об этом сообщает правительство ЯНАО.
Власти ищут госслужащих на 14 должностей
- Департамент экономики округа ищет специалистов среднего и руководящего звеньев сразу на 14 должностей. Объявление о проведении конкурса опубликовано на официальном сайте окружного правительства.
Поселок Пурпе проверят из-за жалоб жителей
- Власти Пуровского района намерены заказать социологическое исследование, чтобы выяснить настроения жителей поселка Пурпе, откуда поступает большое число жалоб.
На ЯНАО упадут части ракеты
- В Ямальском районе, между Яр-Сале и Порц-Яхой, 2 или 3 февраля должна будет упасть отделяющаяся часть ракеты, которую запустят с космодрома «Плесецк». Жителей просят воздержаться от поездок в этом направлении в эти даты.
Закрыт ключевой зимник Ямала
- Полностью перекрыто движение по зимней автодороге Коротчаево — Красноселькуп из-за сильного снегопада, метели и ухудшения видимости.
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