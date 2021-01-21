Глава Екатеринбурга придумал, как ускорить уборку снега

Власти Екатеринбурга перераспределят потоки снегоуборочных машин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Снег из крупнейшего по площади района Екатеринбурга — Чкаловского — будут свозить на полигоны Октябрьского и Ленинского районов. Это должно ускорить уборку города, заявил врио мэра Алексей Орлов. Также он сообщил, что к 1 февраля дорожно-эксплуатационный участок (ДЭУ) данной территории получит новые помещения для персонала и ремонта техники.

«В ближайшее время проработаем идею использования снегоприемных полигонов Октябрьского и Ленинского районов для использования их Чкаловским районом. Таким образом мы по максимуму сократим расстояние, которое преодолевают груженные снегом самосвалы, и ускорим процесс уборки снега», — написал Орлов на своей странице в Instagram.

Во вторник, 26 января, вице-мэр по благоустройству Алексей Бубнов по поручению Орлова ответит на вопросы депутатов гордумы о том, как идет уборка снега в Екатеринбурге. По информации URA.RU, помимо Бубнова, на общение с депутатами врио мэра направил также глав всех районов города.

Ранее URA.RU сообщало о недовольстве горожан качеством уборки снега. В администрации признали проблему, но отметили, что она вызвана несколькими обстоятельствами. Во-первых, износом техники, во-вторых, действиями автомобилистов, паркующих автомобили на пути следования снегоуборочных машин, в-третьих, нюансами взаимодействия в ГИБДД (ранее в силовом ведомстве заявили, что этот вопрос уже решен).