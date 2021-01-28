Элита Екатеринбурга нервирует мэра сообщениями про уборку

Алексей Орлов реагирует на постоянные напоминания VIP-горожан эмоционально Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Представители екатеринбургского истеблишмента обращаются к врио главы города Алексею Орлову с просьбами очистить город от снега, сообщил источник URA.RU. По его словам, градоначальник эмоционально реагирует на претензии и объясняет проблемы с уборкой нехваткой качественной техники.

«Каждый из статусных горожан лично или через SMS-сообщения сказал Орлову, что нужно прибрать город. Главу это нервирует, и он говорит, что готов убирать снег хоть сам — была бы техника», — передал инсайдер.

Как писало URA.RU со ссылкой на вице-мэра по благоустройству Алексея Бубнова, Орлов договорился с областными властями о выделении городу дополнительных 500 миллионов на покупку новых машин. Но депутат гордумы Дмитрий Сергин, входящий в комиссию по городскому хозяйству, усомнился, что дело именно в этом: «Ведь при [экс-мэре Александре] Высокинском и при Бубнове же город убирался лучше с той же техникой, какая сейчас. Сильные снегопады были и в прошлом, и в позапрошлом годах».

Другой источник URA.RU уточнил, что на одном из совещаний со своими заместителями Орлов якобы выступил со необычным поручением. «Работать, но не переусердствовать. Отцом всех побед в регионе — в том числе над снегом — должен быть губернатор», — передал посыл градоначальника инсайдер. Пресс-секретарь мэра Анатолий Карманов заявил URA.RU, что не комментирует слухи. Также он отметил, что работа по уборке снега в городе «ведется в плановом режиме при постоянном контакте с горожанами, говорить о каких-либо эмоциях в данном случае неуместно».

Проблема с уборкой снега в городе обострилась в декабре 2020 года: горожане регулярно жалуются на низкое качество очистки от снега проезжих частей и тротуаров. Орлов, реагируя на претензии, признал проблему и публично предложил программу для ее решения.