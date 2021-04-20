Италия назвала сроки открытия границ для туристов из России

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Клипарт. Италия. Рим , колизей, рим
Туристы снова смогут увидеть Колизей уже летом Фото:

Российские туристы смогут попасть в Италию уже летом. Об этом во вторник сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано на встрече с журналистами.

Сейчас границы страны закрыты для туристов из-за пандемии коронавируса, но итальянские власти намерены открыть их в ближайшее время. «Это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать … именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен», — пообещал Терраччано. Его слова приводит ТАСС.

До 30 апреля на территории Италии действует строгий карантин. Закрыты бары, рестораны, бассейны, спортзалы, музеи, театры. Жители не могут передвигаться между областями.

Ранее из-за растущей заболеваемости в Турции власти РФ закрыли авиаперелеты в эту страну. По той же причине российские туристы не смогут попасть в Танзанию. На этом фоне вырос спрос на внутренние туристические направления, что привело к подорожанию путевок на юг.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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