Италия назвала сроки открытия границ для туристов из России

Туристы снова смогут увидеть Колизей уже летом Фото: Наталия Вершинина © URA.RU

Российские туристы смогут попасть в Италию уже летом. Об этом во вторник сообщил посол Италии в Москве Паскуале Терраччано на встрече с журналистами.

Сейчас границы страны закрыты для туристов из-за пандемии коронавируса, но итальянские власти намерены открыть их в ближайшее время. «Это наверняка произойдет этим летом. Не могу обещать … именно 2 июня. Но, несомненно, этим летом туристический поток будет возобновлен», — пообещал Терраччано. Его слова приводит ТАСС.

До 30 апреля на территории Италии действует строгий карантин. Закрыты бары, рестораны, бассейны, спортзалы, музеи, театры. Жители не могут передвигаться между областями.

Ранее из-за растущей заболеваемости в Турции власти РФ закрыли авиаперелеты в эту страну. По той же причине российские туристы не смогут попасть в Танзанию. На этом фоне вырос спрос на внутренние туристические направления, что привело к подорожанию путевок на юг.