Дорожный подрядчик свердловских властей опроверг обыски

В офисе «Свердловскавтодора» не было обысков Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Компания «Свердловскавтодор» опровергла факт обысков, информация о которых ранее появилась в СМИ. Об этом URA.RU заявили представители предприятия.

«Обысков не было», — заявили в пресс-службе «Свердловскавтодора». По данным источников URA.RU, обыски предпринимались в отношении партнерской организации «Свердловскавтодора» — компании «Уралдортехнологии», подконтрольной бизнесмену Виталию Кочеткову. Ранее силовики провели выемку документов в офисе еще одного актива предпринимателя — ООО «Екатеринбург-2000» (оператор мобильной связи «Мотив»).

В приемной «Уралдортехнологии» пообещали URA.RU уточнить информацию об обысках. После этого на звонки корреспондента в компании не отвечали. Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых воздержался от оперативного комментария.

Информация об обысках в офисе «Свердловскавтодора», входящего в структуру УГМК, появилась днем 20 апреля. Компания часто выступает подрядчиком властей Свердловской области в дорожной сфере. По данным из открытых источников, региональное управление автодорог заключило с предприятием более 100 контрактов на сумму 27,4 млрд рублей.