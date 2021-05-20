В АТОР назвали главный фактор, мешающий россиянам попасть в ЕС

Страны могут разрешить туристам въезд, не смотря на рекомендации Евросоюза Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Отсутствие возможности получить визу в некоторые европейские страны — главная преграда для российских путешественников. Об этом URA.RU рассказал советник главы Ростуризма по транспорту, глава транспортного комитета Ассоциации туроператоров России (АТОР) Дмитрий Горин.

В АТОР сообщили, что страны Европейского союза могут открыть границ для туристов из РФ, которые сделали прививки от COVID-19. Для этого необходимо, чтобы в России уровень заболеваемости был ниже 100 случаев на 100 тысяч человек. На данный момент принято решение о допуске путешественников, привитых сертифицированными в ЕС вакцинами. «Спутник V» в этот перечень не входит.

«Для российских туристов больше вопрос не сертификата о вакцинации, а возобновление выдачи виз с туристическими целями и возобновление международного воздушного сообщения. Именно отсутствие возможности получить, в том числе туристическую визу не дает в ряд стран планировать путешествия», — сказал Горин.

Он отметил, что рекомендации Евросоюза, которые сейчас вырабатываются, не носят обязательный характер и страны могут самостоятельно принимать решения о допуске тех или иных туристов. По такому пути уже пошли Греция, Кипр, Хорватия, Болгария, отметил советник главы Ростуризма.