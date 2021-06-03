Алтушкин помог спасти жизнь мальчика с онкологией

После операции у Вани Новикова возникли осложнения Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Глава «Русской медной компании» Игорь Алтушкин помог семье онкобольного Вани Новикова собрать деньги на незарегистрированные в России лекарства «Цидофовир» и «Пробенецид», необходимые мальчику после пересадки костного мозга. Об этом сообщили в пресс-службе благотворительного детского фонда «Мы вместе».

«Сбор закрыт! Спасибо всем, кто помог Ване. Отдельная благодарность главе „Русской медной компании“ Игорю Алексеевичу Алтушкину», — говорится на официальном сайте благотворительного фонда.

Ребенку провели операцию по пересадке костного мозга от мамы. После операции возникли осложнения — трансплантат отторгался организмом. Кроме этого, возникла геперсвирусная инфекция. Из-за отсутствия у ребенка собственного иммунитета возникла опасность для его жизни.

Ребенку были необходимы незарегистрированные лекарства «Цидофовир» и «Пробенецид». Для этого требовалось собрать 848 980 рублей. Ввоз «Цидофовира» в страну разрешен только после получения соответствующего разрешения Минздрава РФ. Консилиум врачей Национального центра детской онкологии выпустило соответствующее заключение.

Игорь Алтушкин помог семье Новикова закрыть сбор. Врачи надеются, что лечение мальчика удастся начать в ближайшее время. Сейчас ведется процесс оформления разрешения на ввоз препаратов.