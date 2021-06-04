У Анастасии Пыхтеевой сиротой остался ребенок www.facebook.com/uraloved, Павел Распопов

Раскрыта картина убийства пермской туристки Анастасии Пыхтеевой в природном парке «Оленьи ручьи». Как сообщили URA.RU два источника в правоохранительных органах, женщина была зарезана недалеко от палатки, которую она поставил для ночлега 29 мая. Преступление было совершено с корыстным умыслом.

Детали убийства раскрыла соучастница преступления, задержанная вместе с жителем Нижних Серег 34-летним рецидивистом Алексеем Еремеевым. «На допросе женщина рассказала, что она вместе с Еремеевым ходила по лесу и увидела как Пыхтеева разбивает палатку. Алексей предложил Анастасии выпить чаю, но получил отказ. Оценив за короткое время короткого перспективы ограбления, Еремеев вернулся и зарезал женщину недалеко от ее ночевки, а тело спрятал в траве у реки Серга», — поделился информацией собеседник URA.RU. Подозреваемый показаний против себя не дает.

Другой собеседник уточнил, что злоумышленник вместе с сожительницей прятался лесу в землянке, поскольку был в розыске за покушение на изнасилование в Нижних Сергах. После убийства Анастасии Пыхтеевой, Еремеев перетащил и палатку в другое место, где и жил до обнаружения силовиками 3 июня. Как сообщает пресс-служба свердловского главка МВД, при задержании он спустил на полицейских собаку. Животное он незадолго до побега в лес нашел и прикормил.

Более точная картина убийства будет известна на основании вскрытия тела, которое должно пройти в ближайшее время. В данный момент Еремеев находится в Нижнесергинском ИВС при городском отделе полиции. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, с учетом имевшихся до этого обвинений рецидивиста может ожидать пожизненное заключения.