Раскрыта картина убийства туристки из Перми под Екатеринбургом. «Предложил выпить чаю»

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У Анастасии Пыхтеевой сиротой остался ребенок

Раскрыта картина убийства пермской туристки Анастасии Пыхтеевой в природном парке «Оленьи ручьи». Как сообщили URA.RU два источника в правоохранительных органах, женщина была зарезана недалеко от палатки, которую она поставил для ночлега 29 мая. Преступление было совершено с корыстным умыслом.

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Детали убийства раскрыла соучастница преступления, задержанная вместе с жителем Нижних Серег 34-летним рецидивистом Алексеем Еремеевым. «На допросе женщина рассказала, что она вместе с Еремеевым ходила по лесу и увидела как Пыхтеева разбивает палатку. Алексей предложил Анастасии выпить чаю, но получил отказ. Оценив за короткое время короткого перспективы ограбления, Еремеев вернулся и зарезал женщину недалеко от ее ночевки, а тело спрятал в траве у реки Серга», — поделился информацией собеседник URA.RU. Подозреваемый показаний против себя не дает.

Другой собеседник уточнил, что злоумышленник вместе с сожительницей прятался лесу в землянке, поскольку был в розыске за покушение на изнасилование в Нижних Сергах. После убийства Анастасии Пыхтеевой, Еремеев перетащил и палатку в другое место, где и жил до обнаружения силовиками 3 июня. Как сообщает пресс-служба свердловского главка МВД, при задержании он спустил на полицейских собаку. Животное он незадолго до побега в лес нашел и прикормил.

Более точная картина убийства будет известна на основании вскрытия тела, которое должно пройти в ближайшее время. В данный момент Еремеев находится в Нижнесергинском ИВС при городском отделе полиции. Ему уже предъявлено обвинение в убийстве, с учетом имевшихся до этого обвинений рецидивиста может ожидать пожизненное заключения.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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