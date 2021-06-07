Ученые ищут причину аномального числа землетрясений вблизи Перми

Число землетрясений в Пермском крае увеличилось в несколько раз Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Аномально большое число слабых подземных толчков регистрируется рядом с селом Таборы в Добрянском районе Пермского края в последние несколько лет. Природа этого феномена до сих пор не установлена. Ученые рассказали URA.RU, что в этом месте необходимо развернуть сеть сейсмических станций для выяснения причин такой высокой активности.

«Возможно, в этом месте под землей может существовать разлом, который вдруг активизировался. Также возможно, что здесь образуется новый разлом, который таким образом заявляет о себе. Чтобы связать происходящие слабые землетрясения с конкретной геологической структурой, нужно устанавливать много сейсмических станций, чтобы повысить точность локации очагов», — рассказал URA.RU завлабораторией сейсмической опасности Института физики Земли РАН, доктор физико-математических наук Алексей Завьялов.

Руководитель лаборатории природной и техногенной сейсмичности Горного института Уральского отделения РАН Дениса Шулаков в беседе с URA.RU пояснил, что сейчас для краевой администрации готовятся предложения. «Нужно выяснить, насколько опасна эта сейсмическая зона: поставить мобильные сейсмические станции, установить постоянно действующую региональную сейсмостанцию в районе поселка Таборы», — пояснил Шулаков. Он также рассказал о необходимости поддержки со стороны региональной власти для проведения сплошного сейсмического мониторинга на территории всего края.

В пресс-службе министерства территориальной безопасности Пермского края сообщили URA.RU, что в регионе нет обособленного филиала Единой геофизической службы РАН. «В составе организации функционируют 12 филиалов во всех сейсмоопасных регионах России, обеспечивая сбор данных обо всех сейсмических явлениях с магнитудой более 3.0», — уточнили в министерстве.

URA.RU рассказывало, что близ поселка Таборы число подземных толчков увеличилось с нескольких до 20-30 в год. Ученые опасаются, что за слабыми землетрясениями могут последовать более сильные.