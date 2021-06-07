Правительство РФ начинает эксперимент с участием школьников

Для первоклассников и детсадовцев нужно будет зарегистрировать цифровой профиль, где будут фиксироваться все достижения ребенка. Концепцию проекта по внедрению цифрового портфолио подготовило Минпросвещения РФ и сейчас согласует его с Минцифры.
«Цифровой профиль ученика будет апробирован в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года», — пишет «
Ранее сообщалось, что, а российских школах и колледжах хотят провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). С такой инициативой выступало Минпросвещения РФ. Также ведомство заявляло о намерениях создать «белый» интернет для школьников с проверенным содержанием пишут «Народные новости России».
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