07 июня 2021

Правительство РФ начинает эксперимент с участием школьников

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ЕГЭ. Курган, егэ, класс, ученики, экзамен, школа, ученические парты
Учеников обяжут регистрировать цифровые профили Фото:

Для первоклассников и детсадовцев нужно будет зарегистрировать цифровой профиль, где будут фиксироваться все достижения ребенка. Концепцию проекта по внедрению цифрового портфолио подготовило Минпросвещения РФ и сейчас согласует его с Минцифры.

«Цифровой профиль ученика будет апробирован в рамках эксперимента по внедрению цифровой образовательной среды, который проводится до 31 декабря 2022 года», — пишет «Коммерсант» со ссылкой на собственные источники. Замминистра науки и высшего образования Елена Дружинина говорила о необходимости введения такого профиля учеников еще в декабре прошлого года, добавляет издание.

Ранее сообщалось, что, а российских школах и колледжах хотят провести эксперимент по внедрению цифровой образовательной среды (ЦОС). С такой инициативой выступало Минпросвещения РФ. Также ведомство заявляло о намерениях создать «белый» интернет для школьников с проверенным содержанием пишут «Народные новости России».

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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