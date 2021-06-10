Общественник: как заставить россиян отказаться от курения

Люди, узнав состав сигарет, массово бросят курить, уверен Султан Хамзаев Фото: Владимир Андреев © URA.RU

В России необходимо заставить табачные компании указывать на пачках состав, из чего сделаны сигареты. Это поможет большому количеству россиян отказаться от курения, заявил в разговоре с URA.RU член Общественной палаты РФ, руководитель федерального проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев.

«Самым действенным, не просто решением, а шагом в отказе населения от курения будет принуждение табачных компаний к раскрытию состава того, что находится в пачках. То есть люди, когда поймут, что они потребляют, курят, поверьте мне, большой процент людей не просто откажутся от курения, они сразу в диаметрально противоположном направлении начнут двигаться», — высказался собеседник агентства.

Хамзаев выразил уверенность, что сегодня в сигаретах не осталось табака. «В современных сигаретах нет табака вообще. Там есть химический никотин и еще туча других химических реагентов, которые несут под собой наркотическое и смертельное свойство, которые стимулируют у людей жутчайшую зависимость», — сказал эксперт.

Член ОП РФ напомнил, что в России ежегодно выкуриваются 273 миллиарда сигарет. «Я сейчас отстаиваю интересы курильщиков перед табачными корпорациями, понимаете? Это же их право знать, что там находится внутри. Я считаю, что это принципиально важно для страны, безусловно, обязать табачные корпорации раскрывать состав того, что находится в сигаретах. Да, они там будут рассказывать, что там никотин, табак. Но, табак — это же растение. А 273 миллиарда штук сигарет — это фантастический объем, а где эти поля с растениями?» — подчеркнул Хамзаев.