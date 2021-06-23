Синоптики спрогнозировали понижение температуры в РФ

Температура в европейской части РФ начнет снижаться Фото: Размик Закарян © URA.RU

Температура на северо-западе европейской части России начнет снижаться в четверг, в центре же небольшой спад ожидается только в воскресенье. Таким прогнозом поделился научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

Вильфанд отметил, что на Северо-Западе уже наблюдается сдвиг антициклона. «Будет облачная погода, и понижение температуры начнется с четверга. Температурный фон будет 26-30 градусов, сразу понижение на 7-8 градусов. К пятнице — уже более облачная погода и осадки», — передает его слова РИА «Новости».

Однако, по мнению Вильфанда, жителям центра Европейской России ждать сильного снижения температуры не стоит. До конца недели там будет жара до 34-36 градусов тепла. В воскресенье она начнет спадать, но незначительно. Температура опустится лишь до 32-33 градусов.

Ранее ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец сообщил, что в ближайшие дни в Москве будет побит температурный рекорд 1948 года. Температура воздуха в столице составит от 34 до 36 градусов по Цельсию. Синоптики сообщтлт, что жители столицы могут наблюдать у себя плохое самочувствие из-за чрезмерно высокой температуры. Причиной этому назвали духоту и перегрев. Ветеринарный врач высшей категории Михаил Шеляков рассказал, как помочь животным во время жары. Он рекомендовал скорректировать время прогулок, брать на прогулку воду, не запирать кошек в клетке и обеспечивать приток свежего воздуха, передает RT.