Росстат скрыл данные о числе пенсионеров после рекордного падения. Скрин

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Ведомство приостановило доступ к показателю пенсионеров в России Фото:
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Пенсионная реформа в России

Информация о численности российских пенсионеров на сайте Росстата временно недоступна. Об этом говорится на сайте ведомства.

«Ведомство временно приостановило доступ к показателю. Выполняется обновление показателя», — объясняет Росстат. После того, как статистика показала, что получателей пенсий стало меньше на рекордные 1,2 миллиона человек за год, квартальный показатель числа пенсионеров стал недоступен в базе, пишет портал Finanz.ru.

По итогам второго квартала пожилых граждан в России стало меньше на 243 тысячи человек, в первом квартале — на 379 тысяч, кварталом ранее — на 363 тысячи. Накопленным итогом с 1 июля 2020 по 1 июля 2021-го численность пенсионеров в России уменьшилась на 1,199 миллиона человек и стала минимальной с 2015 года — 42,355 млн.

Ранее Росстат сообщил, что в России с нарастающей скоростью падает покупательская способность пенсий. За год выплаты выросли на 5,6%, но при этом продукты питания подорожали на 8,7%, а медикаменты — на 7,6%. Это дает спад в 2% при перерасчете на покупательскую способность и снижение реального размера пенсий на 3,1%, передают «Дни.ру».

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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