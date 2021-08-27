Сечин попросил у Путина разрешение зарабатывать на Европе

Глава нефтяной компании «Роснефть» Игорь Сечин написал письмо Владимиру Путину с просьбой разрешить экспорт в Европу 10 млрд кубометров газа в год. Об этом сообщает газета «Коммерсантъ».
Главный аргумент Сечина — возможность увеличить доходы бюджета РФ на 37 млрд рублей в год. Для этого компания готова платить повышенный налог на добычу полезных ископаемых. Он считает возможным увеличение экспортных поставок «Роснефти» в будущем, что обеспечит рост дополнительных доходов бюджета до 150 млрд рублей в год.
В своем письме гендиректор не уточнил, по какому маршруту «Роснефть» хотела бы экспортировать газ. Он лишь добавил, что поставки поспособствуют снятию ограничений со стороны антимонопольного законодательства Евросоюза в отношении «Северного потока» и «Северного потока — 2».
Владимир Путин поручил вице-премьеру Александру Новаку и главе Минфина Антону Силуанову рассмотреть предложение и доложить свое мнение. Ни одна сторона не прокомментировала эту ситуацию.
Это далеко не первая попытка «Роснефти» начать экспортировать газ, но все предыдущие не были одобрены. Один из собеседников «Коммерсанта» прокомментировал, что если поставить на европейский рынок дополнительный газ, то упадут цены, и это повлияет на портфель контрактов «Газпрома».
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