Telegram-канал URA.RU вошел в топ-50 самых популярных в России

Российское информационное агентство URA.RU вошло в топ-50 telegram-каналов СМИ по просмотрам в июле. Об этом сообщил сервис «Медиалогия».
Рейтинг построен по среднему количеству просмотров постов в telegram-каналов российских изданий в июле 2021 года.
За последние месяцы telegram-канал агентства несколько раз входил в топ. В июне и июле URA.RU вошел в топ-30 самых цитируемых. В рейтинге он оказался рядом с такими каналами, как «Кровавая барыня» (telegram-канал журналистки Ксении Собчак), «РОГОЗИН», «RT на русском» и Readovka.
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