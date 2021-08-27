27 августа 2021

Telegram-канал URA.RU вошел в топ-50 самых популярных в России

© Служба новостей «URA.RU»
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Российское Информационное Агентство URA.RU. Екатеринбург, ura.ru, ура ру, ura ru
Telegram-канал URA.RU стал одним из самых популярных в России Фото:

Российское информационное агентство URA.RU вошло в топ-50 telegram-каналов СМИ по просмотрам в июле. Об этом сообщил сервис «Медиалогия».

Рейтинг построен по среднему количеству просмотров постов в telegram-каналов российских изданий в июле 2021 года. Канал URA.RU за месяц собрал 9,6 тысячи просмотров при 27,5 тысячи подписчиков, заняв 50 строчку. Самыми популярными стали каналы Mash (372,6 тысячи просмотров за месяц), Baza (182,7 тысячи просмотров) и Life Shot (86,7 тысячи просмотров).

За последние месяцы telegram-канал агентства несколько раз входил в топ. В июне и июле URA.RU вошел в топ-30 самых цитируемых. В рейтинге он оказался рядом с такими каналами, как «Кровавая барыня» (telegram-канал журналистки Ксении Собчак), «РОГОЗИН», «RT на русском» и Readovka.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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