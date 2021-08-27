Telegram-канал URA.RU вошел в топ-50 самых популярных в России

Telegram-канал URA.RU стал одним из самых популярных в России Фото: Анна Майорова © URA.RU

Российское информационное агентство URA.RU вошло в топ-50 telegram-каналов СМИ по просмотрам в июле. Об этом сообщил сервис «Медиалогия».

Рейтинг построен по среднему количеству просмотров постов в telegram-каналов российских изданий в июле 2021 года. Канал URA.RU за месяц собрал 9,6 тысячи просмотров при 27,5 тысячи подписчиков, заняв 50 строчку. Самыми популярными стали каналы Mash (372,6 тысячи просмотров за месяц), Baza (182,7 тысячи просмотров) и Life Shot (86,7 тысячи просмотров).

За последние месяцы telegram-канал агентства несколько раз входил в топ. В июне и июле URA.RU вошел в топ-30 самых цитируемых. В рейтинге он оказался рядом с такими каналами, как «Кровавая барыня» (telegram-канал журналистки Ксении Собчак), «РОГОЗИН», «RT на русском» и Readovka.