Родителям инвалидов разрешат бесплатно лежать в больнице с детьми

Родителям разрешат бесплатно лежать в больнице с детьми-инвалидами Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Сенаторы и депутаты от «Единой России» внесли в Госдуму законопроект о бесплатной госпитализации родителями с детьми-инвалидами всех возрастов, а не до четырех лет, как сейчас. Об этом сообщил один из авторов документа, первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета ЕР Андрей Турчак, сообщили URA.RU в пресс-службе партии.

«Дети-инвалиды вынуждены периодически проходить курс лечение в больнице, но не у всех родителей есть возможность платить за свое пребывание в стационаре или гостинице на это время. Поэтому бывает, что ребенок, которому и так тяжело и которому нужна поддержка, оторван от родителей и близких. Это недопустимо», — заявил Турчак.

Решение о бесплотном нахождении в больницах родителей и близких детей-инвалидов во время лечения позволит оказать таким семьям моральную и материальную поддержку, продолжает единоросс. «Если ребенок имеет инвалидность, не надо изобретать еще какие-то особые медицинские показатели. Родные и близкие должны иметь возможность быть рядом с ним, ухаживать, заботиться и не платить за это», — добавил Турчак.

Законопроект разработали Андрей Турчак и его коллеги из Совета Федерации и Госдумы Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

По данным ЕР, в России насчитывается около 700 тысяч детей-инвалидов. С учетом их родителей и близких, их проблемы затрагивают миллионы людей. Нынешние законы позволяют бесплатное пребывание одного из родителей или законного представителя в стационаре только с детьми-инвалидами в возрасте до четырех лет. Им выделяют спальное место и питание. С более старшими детьми-инвалидами можно бесплатно находиться лишь при наличии у ребенка особых медицинских показаний. Однако исчерпывающего перечня таких показаний нет, поэтому каждое решение зависит от руководства больниц и принимаются кране редко.

Обращений о бесплатном пребывании с ребенком в больнице очень много, сообщила детский омбудсмен Анна Кузнецова. «Поскольку нет четких критериев особых показаний, больницы в большинстве случаев отказывают родителям. Не все семьи могут себе позволить платить за пребывание в стационаре, и многие дети вынуждены находиться в палатах одни», — отметила она. Кузнецова попросила депутатов-единороссов принять законопроект в кратчайшие сроки.

По словам Анны Кузнецовой (в центре), к ней, как к детскому омбудсмену, часто обращаются родители детей-инвалидов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Законопроект разработан после встречи в начале августа Турчака с руководством «Всероссийской организации родителей детей-инвалидов и инвалидов старше 18 лет с ментальными и иными нарушениями, нуждающихся в представительстве своих интересов». Документ подготовили Турчак, руководитель фракции ЕР в Госдуме Сергей Неверов, первый зампред комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Ирина Рукавишникова, член комитета Совета Федерации по соцполитике Мария Львова-Белова, а также депутаты Госдумы от ЕР.