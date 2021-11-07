07 ноября 2021
06 ноября 2021

Свердловчанин убил на охоте друга вместо лося

© Служба новостей «URA.RU»
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Карабин изъят с места трагедии как вещдок Фото:

Житель Ачитского района (Свердловская область) на лосиной охоте застрелил своего товарища. Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУ МВД.

«Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции Красноуфимска от жителя Ачитского района. Гражданин рассказал, что только что во время законной охоты между деревнями Ялым и Осыпь случайным выстрелом смертельно ранил своего земляка из поселка Заря», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Охотник пояснил, что, когда лось оказался в загоне, он выстрелил в него три раза из карабина. Одна из пуль оказалась для животного смертельной, а другая попала во второго охотника. Тело мужчины без признаков жизни было найдено в 200 метрах от убитого зверя. Следственным управлением СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Охотнику грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.

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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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