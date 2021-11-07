Свердловчанин убил на охоте друга вместо лося

Житель Ачитского района (Свердловская область) на лосиной охоте застрелил своего товарища. Об этом URA.RU рассказали в региональном ГУ МВД.
«Сообщение о ЧП поступило в дежурную часть полиции Красноуфимска от жителя Ачитского района. Гражданин рассказал, что только что во время законной охоты между деревнями Ялым и Осыпь случайным выстрелом смертельно ранил своего земляка из поселка Заря», — рассказал пресс-секретарь ГУ МВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
Охотник пояснил, что, когда лось оказался в загоне, он выстрелил в него три раза из карабина. Одна из пуль оказалась для животного смертельной, а другая попала во второго охотника. Тело мужчины без признаков жизни было найдено в 200 метрах от убитого зверя. Следственным управлением СКР по Свердловской области возбуждено уголовное дело по статье «Причинение смерти по неосторожности». Охотнику грозит наказание вплоть до двух лет лишения свободы.
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