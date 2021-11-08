Топ-менеджеры УГМК объявили бойкот МХАТу из-за ухода худрука

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Пресс-конференция в МХАТ им. Горького, посвященная открытию 123-го сезона. Москва, кудряшкин игорь
Игорь Кудряшкин руководит советом попечителей МХАТ им. Горького Фото:

Совет попечителей Московского Художественного академического театра имени Максима Горького (МХАТ) прекращает свои отношения с театром. Об этом заявил председатель совета, коммерческий директор УГМК Игорь Кудряшкин.

«Наши отношения с театром строились на творческой политике, которую формулировал и проводил художественный руководитель театра Эдуард Бояков. Мы убеждены, что призвание российского театра есть поиск смыслов и образов, которые станут ориентиром для нашего народа. На сегодняшний день нам неизвестны планы нового генерального директора. Это, а также репутация господина Кехмана, заставило нас принять решение о прекращении сотрудничества», — заявил Кудряшкин.

Совет попечителей МХАТ был создан в 2020 году на базе Фонда «Институт культурной политики». В состав совета, помимо Кудряшкина, вошли также гендиректор УГМК Андрей Козицын, президент корпорации «Синергия» Вадим Лобов, председатель Московского Экономического Форума Константин Бабкин и директор фонда «Институт Культурной политики» Екатерина Сиркен.

Среди задач совета попечителей — привлечение финансирования, поддержка новых постановок и гастролей театра, привлечение звезд и молодых талантливых исполнителей. За сезон 2020/2021 Фондом было привлечено порядка 150 млн рублей на создание и продвижение новых постановок МХАТ им. М. Горького.

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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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