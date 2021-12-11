ГИБДД усилит контроль за тюменской «трассой смерти»

11 декабря 2021 в 15:53 Размер текста - 17 +

Сотрудники ГАИ будут дежурить на «трассе смерти» (архивное фото) Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU Тюменское УГИБДД усилит контроль за трассой Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой в народе «трассой смерти», в период новогодних праздников. Решение принято из-за постоянных ДТП, случающихся на дороге, сообщает КП. «Учитывая, что в декабре прошлого года ДТП с погибшими в них людьми на трассе случались особенно часто, число нарядов ДПС здесь увеличено. В Уватский район передислоцированы из Тюмени наряды специализированного взвода ДПС для контроля за движением», — приводит выдержку из сообщения регионального УГИБДД «Комсомольская правда». По данным газеты, в 2021 году на «трассе смерти» погибли 43 человека. В Госавтоинспекции также призвали водителей быть бдительнее при езде, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим. Там напомнили, что путешествия на автомобиле зимой представляют повышенную опасность. В последний раз сообщения о смертельных ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск поступали 9 декабря. Тогда в результате аварий скончались две женщины. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Тюмень » и в viber-канале « Тюмень », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

Тюменское УГИБДД усилит контроль за трассой Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой в народе «трассой смерти», в период новогодних праздников. Решение принято из-за постоянных ДТП, случающихся на дороге, сообщает КП. «Учитывая, что в декабре прошлого года ДТП с погибшими в них людьми на трассе случались особенно часто, число нарядов ДПС здесь увеличено. В Уватский район передислоцированы из Тюмени наряды специализированного взвода ДПС для контроля за движением», — приводит выдержку из сообщения регионального УГИБДД «Комсомольская правда». По данным газеты, в 2021 году на «трассе смерти» погибли 43 человека. В Госавтоинспекции также призвали водителей быть бдительнее при езде, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим. Там напомнили, что путешествия на автомобиле зимой представляют повышенную опасность. В последний раз сообщения о смертельных ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск поступали 9 декабря. Тогда в результате аварий скончались две женщины.