ГИБДД усилит контроль за тюменской «трассой смерти»

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Торжественное открытие участка Пермской трассы Р-242 после капремонта. Екатеринбург, зима, дпс, гаи, трасса, дорога, регулировщик движения
Сотрудники ГАИ будут дежурить на «трассе смерти» (архивное фото) Фото:

Тюменское УГИБДД усилит контроль за трассой Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой в народе «трассой смерти», в период новогодних праздников. Решение принято из-за постоянных ДТП, случающихся на дороге, сообщает КП.

«Учитывая, что в декабре прошлого года ДТП с погибшими в них людьми на трассе случались особенно часто, число нарядов ДПС здесь увеличено. В Уватский район передислоцированы из Тюмени наряды специализированного взвода ДПС для контроля за движением», — приводит выдержку из сообщения регионального УГИБДД «Комсомольская правда». По данным газеты, в 2021 году на «трассе смерти» погибли 43 человека.

В Госавтоинспекции также призвали водителей быть бдительнее при езде, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим. Там напомнили, что путешествия на автомобиле зимой представляют повышенную опасность.

В последний раз сообщения о смертельных ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск поступали 9 декабря. Тогда в результате аварий скончались две женщины.

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Тюменское УГИБДД усилит контроль за трассой Тюмень — Ханты-Мансийск, называемой в народе «трассой смерти», в период новогодних праздников. Решение принято из-за постоянных ДТП, случающихся на дороге, сообщает КП. «Учитывая, что в декабре прошлого года ДТП с погибшими в них людьми на трассе случались особенно часто, число нарядов ДПС здесь увеличено. В Уватский район передислоцированы из Тюмени наряды специализированного взвода ДПС для контроля за движением», — приводит выдержку из сообщения регионального УГИБДД «Комсомольская правда». По данным газеты, в 2021 году на «трассе смерти» погибли 43 человека. В Госавтоинспекции также призвали водителей быть бдительнее при езде, соблюдать правила дорожного движения и не нарушать скоростной режим. Там напомнили, что путешествия на автомобиле зимой представляют повышенную опасность. В последний раз сообщения о смертельных ДТП на трассе Тюмень — Ханты-Мансийск поступали 9 декабря. Тогда в результате аварий скончались две женщины.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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