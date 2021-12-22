В Свердловской области с 23 декабря с 5:00 отменили несколько пригородных маршрутов из-за непогоды. Такие меры были предприняты сотрудниками ГИБДД Верхней Пышмы по причине сильных снегопадов.
Из-за неблагоприятных погодных условий для транспорта, а также нечищенных дорог сотрудники ГИБДД ввели запрет на движение автобусов по пяти маршрутам на участке дороги Верхняя Пышма — Невьянск, сообщает Е1. В диспетчерской сообщили что маршруты не возобновят свою работу, пока спецслужбы не расчистят дорогу и ГИБДД не разрешит проезд.
№ 103 Екатеринбург — Кедровое;
№ 104 Верхняя Пышма — поселок Красный;
№ 104Е Екатеринбург — поселок Красный;
№ 109, 109А Верхняя Пышма — Ольховка — Первомайский;
№ 112 Верхняя Пышма — Нагорное.
В среду, 22 декабря, по этой же причине на трассе Екатеринбург — Серов было ограничено движение для грузового транспорта. В этот день было временно приостановлено движение для данного транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района.
В Свердловской области с 23 декабря с 5:00 отменили несколько пригородных маршрутов из-за непогоды. Такие меры были предприняты сотрудниками ГИБДД Верхней Пышмы по причине сильных снегопадов. Из-за неблагоприятных погодных условий для транспорта, а также нечищенных дорог сотрудники ГИБДД ввели запрет на движение автобусов по пяти маршрутам на участке дороги Верхняя Пышма — Невьянск, сообщает Е1. В диспетчерской сообщили что маршруты не возобновят свою работу, пока спецслужбы не расчистят дорогу и ГИБДД не разрешит проезд. В среду, 22 декабря, по этой же причине на трассе Екатеринбург — Серов было ограничено движение для грузового транспорта. В этот день было временно приостановлено движение для данного транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района.