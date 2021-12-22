В Свердловской области отменили ряд маршрутов из-за непогоды. Список

23 декабря 2021 в 05:51 Размер текста - 17 +

В Свердловской области отменили несколько автобусных маршрутов по причине сильного снегопада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Свердловской области с 23 декабря с 5:00 отменили несколько пригородных маршрутов из-за непогоды. Такие меры были предприняты сотрудниками ГИБДД Верхней Пышмы по причине сильных снегопадов. Из-за неблагоприятных погодных условий для транспорта, а также нечищенных дорог сотрудники ГИБДД ввели запрет на движение автобусов по пяти маршрутам на участке дороги Верхняя Пышма — Невьянск, сообщает Е1. В диспетчерской сообщили что маршруты не возобновят свою работу, пока спецслужбы не расчистят дорогу и ГИБДД не разрешит проезд. № 103 Екатеринбург — Кедровое;

№ 104 Верхняя Пышма — поселок Красный;

№ 104Е Екатеринбург — поселок Красный;

№ 109, 109А Верхняя Пышма — Ольховка — Первомайский;

№ 112 Верхняя Пышма — Нагорное. В среду, 22 декабря, по этой же причине на трассе Екатеринбург — Серов было ограничено движение для грузового транспорта. В этот день было временно приостановлено движение для данного транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и наш канал в Яндекс.Дзен . Оперативные новости вашего региона — в telegram-канале « Екатеринбург » и в viber-канале « Екатеринбург », подбор главных новостей дня — в нашей рассылке с доставкой в вашу почту.

В Свердловской области с 23 декабря с 5:00 отменили несколько пригородных маршрутов из-за непогоды. Такие меры были предприняты сотрудниками ГИБДД Верхней Пышмы по причине сильных снегопадов. Из-за неблагоприятных погодных условий для транспорта, а также нечищенных дорог сотрудники ГИБДД ввели запрет на движение автобусов по пяти маршрутам на участке дороги Верхняя Пышма — Невьянск, сообщает Е1. В диспетчерской сообщили что маршруты не возобновят свою работу, пока спецслужбы не расчистят дорогу и ГИБДД не разрешит проезд. В среду, 22 декабря, по этой же причине на трассе Екатеринбург — Серов было ограничено движение для грузового транспорта. В этот день было временно приостановлено движение для данного транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района.