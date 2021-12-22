22 декабря 2021

В Свердловской области отменили ряд маршрутов из-за непогоды. Список

© Служба новостей «URA.RU»
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Город. Курган, снег, зима, автобус, общественный транспорт
В Свердловской области отменили несколько автобусных маршрутов по причине сильного снегопада Фото:

В Свердловской области с 23 декабря с 5:00 отменили несколько пригородных маршрутов из-за непогоды. Такие меры были предприняты сотрудниками ГИБДД Верхней Пышмы по причине сильных снегопадов.

Из-за неблагоприятных погодных условий для транспорта, а также нечищенных дорог сотрудники ГИБДД ввели запрет на движение автобусов по пяти маршрутам на участке дороги Верхняя Пышма — Невьянск, сообщает Е1. В диспетчерской сообщили что маршруты не возобновят свою работу, пока спецслужбы не расчистят дорогу и ГИБДД не разрешит проезд.

  • № 103 Екатеринбург — Кедровое;
  • № 104 Верхняя Пышма — поселок Красный;
  • № 104Е Екатеринбург — поселок Красный;
  • № 109, 109А Верхняя Пышма — Ольховка — Первомайский;
  • № 112 Верхняя Пышма — Нагорное.

В среду, 22 декабря, по этой же причине на трассе Екатеринбург — Серов было ограничено движение для грузового транспорта. В этот день было временно приостановлено движение для данного транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района.

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В Свердловской области с 23 декабря с 5:00 отменили несколько пригородных маршрутов из-за непогоды. Такие меры были предприняты сотрудниками ГИБДД Верхней Пышмы по причине сильных снегопадов. Из-за неблагоприятных погодных условий для транспорта, а также нечищенных дорог сотрудники ГИБДД ввели запрет на движение автобусов по пяти маршрутам на участке дороги Верхняя Пышма — Невьянск, сообщает Е1. В диспетчерской сообщили что маршруты не возобновят свою работу, пока спецслужбы не расчистят дорогу и ГИБДД не разрешит проезд. В среду, 22 декабря, по этой же причине на трассе Екатеринбург — Серов было ограничено движение для грузового транспорта. В этот день было временно приостановлено движение для данного транспорта от Невьянска до Верхнепышминского района.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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