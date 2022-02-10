Экс-юрист ПФР раскрыл, когда пенсионер может не платить по долгам

Пенсионеры могут не платить по долгам в случае банкротства и ошибочных переплат Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Экс-глава юридической группы Пенсионного фонда РФ Ирина Сивакова рассказала, в каких случаях пенсионеры могут не платить по долгам с учетом последних изменений в законодательстве. Информацией она поделилась в своем блоге «Юридические тонкости».

«Для человека, который живет только на одну пенсию, выплата долгов становится серьезной проблемой. С учетом недавних изменений в законодательстве разберем, в каких случаях пенсионер теперь не обязан платить по своим долгам», — написала Сивакова.

Получение выплат, защищенных от взысканий. С 2022 года к таким пособиям относятся ежемесячные денежные выплаты, пенсия по потере кормильца, компенсационные выплаты по уходу за нетрудоспособными, а также материальная соцпомощь для малоимущих граждан.

Получение минимальной пенсии. Если размер пенсии у гражданина не превышает прожиточный минимум, то дальнейшее удержание из пенсии станет невозможным. Однако гражданину необходимо обратиться к приставам с соответствующим заявлением.

Банкротство. Процедура длится шесть месяцев. Если за это время имущественное положение должника не улучшится, его долги признаются безнадежными и взыскание их прекращается.

Исковая давность. Если на пенсионера подают в суд для взыскания долга, который возник более 3-х лет назад, он вправе заявить о пропуске срока исковой давности.

Ошибочная переплата. Пенсионер должен компенсировать переплату пенсий и пособий лишь в двух случаях: если переплата произошла по его вине или если причиной переплаты стала счетная ошибка.



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