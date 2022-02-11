Шойгу не смог подобрать слов, чтобы описать санкции Запада

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Премия Русского Географического Общества. Москва, шойгу сергей
Для обозначения санкций нет слов ни в одном из словарей, считает Сергей Шойгу Фото:
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Санкции против России вообще и Урала в частности

Нет слов, описывающих санкции Запада в отношении РФ. Об этом заявил Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с главой МО Великобритании Беном Уоллесом.

«Ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые могли бы обозначать эти санкции. И катастрофические, и потрясающие, и уничтожающие. Много разных слов», — передает слова Шойгу telegram-канал Zvezdanews. Также министр обороны РФ высказал сожаление, что уровень отношений России и Великобритании близок к нулю.

Британский министр обороны Бен Уоллес прибыл в пятницу в Москву на переговоры с Шойгу. Как передает газета The Times, основная цель визита Уоллеса — объяснить главе российского военного ведомства, что вторжение РФ в Украину создаст провальное положение для Москвы.

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Нет слов, описывающих санкции Запада в отношении РФ. Об этом заявил Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с главой МО Великобритании Беном Уоллесом. «Ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые могли бы обозначать эти санкции. И катастрофические, и потрясающие, и уничтожающие. Много разных слов», — передает слова Шойгу telegram-канал Zvezdanews. Также министр обороны РФ высказал сожаление, что уровень отношений России и Великобритании близок к нулю. Британский министр обороны Бен Уоллес прибыл в пятницу в Москву на переговоры с Шойгу. Как передает газета The Times, основная цель визита Уоллеса — объяснить главе российского военного ведомства, что вторжение РФ в Украину создаст провальное положение для Москвы.
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© Служба новостей «URA.RU»
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-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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