Шойгу не смог подобрать слов, чтобы описать санкции Запада

Для обозначения санкций нет слов ни в одном из словарей, считает Сергей Шойгу Фото: Владимир Андреев © URA.RU

новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности

Нет слов, описывающих санкции Запада в отношении РФ. Об этом заявил Министр обороны России Сергей Шойгу во время встречи с главой МО Великобритании Беном Уоллесом.

«Ни в английских словарях, ни в русских не осталось слов, которые могли бы обозначать эти санкции. И катастрофические, и потрясающие, и уничтожающие. Много разных слов», — передает слова Шойгу telegram-канал Zvezdanews. Также министр обороны РФ высказал сожаление, что уровень отношений России и Великобритании близок к нулю.

Британский министр обороны Бен Уоллес прибыл в пятницу в Москву на переговоры с Шойгу. Как передает газета The Times, основная цель визита Уоллеса — объяснить главе российского военного ведомства, что вторжение РФ в Украину создаст провальное положение для Москвы.