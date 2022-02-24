24 февраля 2022

РИА: Зеленский захотел обсудить нейтральный статус Украины. «Мы не боимся говорить с Россией»

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Владимир Зеленский, президент Украины. Сайт президента Украины, зеленский владимир
Зеленский заявил о желании обсудить нейтральный статус Украины Фото:

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой обсудить с Россией нейтральный статут Украины и гарантии безопасности для страны. Об этом глава Украины сообщил в своем telegram-канале, передает РИА «Новости».

«Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?», — написал Зеленский.

Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами.

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Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой обсудить с Россией нейтральный статут Украины и гарантии безопасности для страны. Об этом глава Украины сообщил в своем telegram-канале, передает РИА «Новости». «Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?», — написал Зеленский. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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