Зеленский заявил о желании обсудить нейтральный статус УкраиныФото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой обсудить с Россией нейтральный статут Украины и гарантии безопасности для страны. Об этом глава Украины сообщил в своем telegram-канале, передает РИА «Новости».
«Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?», — написал Зеленский.
Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой обсудить с Россией нейтральный статут Украины и гарантии безопасности для страны. Об этом глава Украины сообщил в своем telegram-канале, передает РИА «Новости». «Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?», — написал Зеленский. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами.