РИА: Зеленский захотел обсудить нейтральный статус Украины. «Мы не боимся говорить с Россией»

25 февраля 2022 в 05:55 Размер текста - 17 +

Зеленский заявил о желании обсудить нейтральный статус Украины Фото: официальный сайт президента Украины president.gov.ua Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой обсудить с Россией нейтральный статут Украины и гарантии безопасности для страны. Об этом глава Украины сообщил в своем telegram-канале, передает РИА «Новости» . «Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?», — написал Зеленский. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами. Подписывайтесь на URA.RU в Google News , Яндекс.Новости и на наш канал в Яндекс.Дзен , следите за главными новостями России и Урала в telegram-канале URA.RU и получайте все самые важные известия с доставкой в вашу почту в нашей ежедневной рассылке.

Президент Украины Владимир Зеленский выступил с инициативой обсудить с Россией нейтральный статут Украины и гарантии безопасности для страны. Об этом глава Украины сообщил в своем telegram-канале, передает РИА «Новости». «Мы не боимся говорить с Россией. Мы не боимся про все: про гарантии безопасности для нашей страны. Не боимся говорить про нейтральный статус, мы ведь не в НАТО. Но какие при этом у нас будут гарантии? И что самое главное — какие страны нам их предоставят?», — написал Зеленский. Ранее президент России Владимир Путин сообщил о своем решении провести военную операцию на Украине. Зеленский ввел военное положение на территории своей страны. Позже стало известно, что Киев стали обстреливать баллистическими ракетами.