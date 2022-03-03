03 марта 2022

Путин назначил трех новых председателей челябинских судов

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Суд Цыбко. Челябинский областной суд. Челябинск., фемида, челоблсуд
Председатели судов назначаются на должность сроком на шесть лет Фото:

Указом президента России Владимира Путина трое судей в Челябинской области получили должности председателей судов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В Челябинской области назначить председателем Верхнеуральского городского суда Ерофееву Ирину Анатольевну. Председателем Советского районного суда Челябинска назначить Маркову Инну Геннадьевну. Председателем Тракторозаводского районного суда назначить Важенина Григория Сергеевича», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Председатели судов назначаются на должность президентом РФ сроком на шесть лет. В их полномочия входит распределение обязанностей между заместителями и судьями, руководство деятельностью аппарата суда, повышение квалификации судей.

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Указом президента России Владимира Путина трое судей в Челябинской области получили должности председателей судов. Документ размещен на официальном портале правовой информации. «В Челябинской области назначить председателем Верхнеуральского городского суда Ерофееву Ирину Анатольевну. Председателем Советского районного суда Челябинска назначить Маркову Инну Геннадьевну. Председателем Тракторозаводского районного суда назначить Важенина Григория Сергеевича», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина. Председатели судов назначаются на должность президентом РФ сроком на шесть лет. В их полномочия входит распределение обязанностей между заместителями и судьями, руководство деятельностью аппарата суда, повышение квалификации судей.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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