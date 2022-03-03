Путин назначил трех новых председателей челябинских судов

Председатели судов назначаются на должность сроком на шесть лет Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Указом президента России Владимира Путина трое судей в Челябинской области получили должности председателей судов. Документ размещен на официальном портале правовой информации.

«В Челябинской области назначить председателем Верхнеуральского городского суда Ерофееву Ирину Анатольевну. Председателем Советского районного суда Челябинска назначить Маркову Инну Геннадьевну. Председателем Тракторозаводского районного суда назначить Важенина Григория Сергеевича», — говорится в указе президента РФ Владимира Путина.

Председатели судов назначаются на должность президентом РФ сроком на шесть лет. В их полномочия входит распределение обязанностей между заместителями и судьями, руководство деятельностью аппарата суда, повышение квалификации судей.