Политолог Баширов объяснил план спецоперации РФ на Украине

Военной инфраструктурой времен СССР на Украине пользовалось НАТО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Российская спецоперация на Украине идет по плану. Главными задачами вооруженных сил РФ является уничтожение советской военной инфраструктуры, чтобы она не была использована НАТО, и сохранение гражданских объектов. Таким мнением в беседе с URA.RU поделился политолог Института коммуникационного менеджмента Марат Баширов.

«Во времена СССР на Украине были построены очень серьезные военные объекты по шесть этажей вниз, это склады, аэродромы, узлы связи, вышки, все то, что требуется для управления войсками. Ранее НАТО высаживались на них и использовали в своих целях. Сейчас это будет сделать невозможно, так как российские войска уничтожают их в первую очередь. При этом перед вооруженными силами РФ поставлена задача сохранять гражданские объекты, объекты жизнеобеспечения населения, это касается снабжения водой, газом, электричеством. Все идет по плану», — объяснил Марат Баширов.

Политолог добавил, что в случае угрозы нанесения ущерба инфраструктуре мирного населения, российские войска отступаю. «В тех ситуациях, когда возникают угрозы, вооруженные силы РФ отступают, ищут варианты, как не допустить разрушения этих объектов, не причинить ущерб гражданскому населению», — подчеркнул Баширов.

Специальную операцию по демилитаризации и денацификации Украины Россия начала 24 февраля. На совещании с постоянными членами Совбеза РФ 3 марта президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что все идет по плану в соответствии с графиком. На брифинге 5 марта официальный представитель Министерства обороны России, генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что группировка войск ЛНР вышла на рубеж Богуславка, Тельмаховка, Калиновка. Вооруженные силы России взяли под контроль десять населенных пунктов, силы ДНР — шесть и продолжают сжимать кольцо окружения вокруг Мариуполя. На территории воинской части в Житомире уничтожен склад боеприпасов.

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